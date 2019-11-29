Трамп не планирует отдельной встречи с Эрдоганом на саммите НАТО

"У нас не планируется отдельной двусторонней встречи на саммите НАТО. Думаю, президент Эрдоган услышит от многих членов альянса их обеспокоенность по введению в строй радара С-400. Мы были прямы с ним, что этот радар несовместим с обязанностями Турции как члена НАТО... Это будет повторено со стороны альянса", - сказал он.