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РИА Новости

Трамп не планирует отдельной встречи с Эрдоганом на саммите НАТО

19:35 29.11.2019 (обновлено: 19:46 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Лондоне повторят президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что использование С-400 несовместимо со статусом члена альянса, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"У нас не планируется отдельной двусторонней встречи на саммите НАТО. Думаю, президент Эрдоган услышит от многих членов альянса их обеспокоенность по введению в строй радара С-400. Мы были прямы с ним, что этот радар несовместим с обязанностями Турции как члена НАТО... Это будет повторено со стороны альянса", - сказал он.
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При этом он отметил, что саммит – это шанс заявить, что с Турцией альянс сильнее, чем без нее.
Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.
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Дональд ТрампНАТОТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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