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РИА Новости

К суду по MH17 могут привлечь новых подозреваемых

19:32 29.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
АМСТЕРДАМ, 29 ноя - РИА Новости. К судебному заседанию по крушению Boeing MH17, который состоится 9 марта 2020 года, могут быть привлечены новые подозреваемые, это зависит от прокурора, сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Книжфф, отвечающая за работу со СМИ.
"Это возможно", - сказала она в ответ на вопрос о том, могут ли до суда появиться новые подозреваемые по делу.
"Государственный обвинитель (прокурор) решает, привлекать ли к суду большее число подозреваемых. Он может привести их в суд, а затем судья примет окончательное решение по поводу того, выносить или организовать по ним отдельное заседание", - добавила Книжфф.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
21 ноября, 14:25Сказано в эфире
"Малайзия бунтует". Куала-Лумпур требует доказательств по делу МН17Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла выступил за обнародование всех доказательств по делу о крушении Boeing рейса МН17. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik объяснил, почему Куала-Лумпур не доверяет выводам следствия, которое ведется в Нидерландах.
Совместная следственная группа (JIT) утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. В июне JIT опубликовала новый доклад, в котором называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато, а также украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из непроверенных источников (например, фотографии из соцсетей и сообщения из интернета).
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 ноября, 13:47
В Кремле воздержались от оценки выводов следственной комиссии по МН17
07022528
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