К суду по MH17 могут привлечь новых подозреваемых

АМСТЕРДАМ, 29 ноя - РИА Новости. К судебному заседанию по К судебному заседанию по крушению Boeing MH17 , который состоится 9 марта 2020 года, могут быть привлечены новые подозреваемые, это зависит от прокурора, сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Книжфф, отвечающая за работу со СМИ.

"Это возможно", - сказала она в ответ на вопрос о том, могут ли до суда появиться новые подозреваемые по делу.

"Государственный обвинитель (прокурор) решает, привлекать ли к суду большее число подозреваемых. Он может привести их в суд, а затем судья примет окончательное решение по поводу того, выносить или организовать по ним отдельное заседание", - добавила Книжфф.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Совместная следственная группа (JIT) утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. В июне JIT опубликовала новый доклад, в котором называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато, а также украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из непроверенных источников (например, фотографии из соцсетей и сообщения из интернета).