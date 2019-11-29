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РИА Новости

Саммит в "нормандском формате" пройдет в Елисейском дворце

19:26 29.11.2019
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© AFP 2019 / Stephane De SakutinЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже
© AFP 2019 / Stephane De Sakutin
Елисейский дворец в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Саммит в "нормандском формате" 9 декабря пройдет в резиденции президента Франции, сообщил Елисейский дворец.
"Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря 2019 года. В нем примут участие президент республики Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Дмитрий Песков
Вчера, 14:38
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинВ мире
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