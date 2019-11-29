Дима Билан пообщался с незнакомцами в "Чатрулетке"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский певец Дима Билан пообщался со случайными пользователями в социальной сети "Чатрулетка", после чего опубликовал видео в инстаграме.
Один из самых популярных вопросов у участников анонимного видео сервиса был связан с тем, что делают звезды шоу-бизнеса в "Чатрулетке"?
"Я просто изучаю и смотрю, чем живут люди. Жизнь машина-самолет не раскрывает этого. Понятно, что здесь попадается странный срез людей, но хотел поговорить о чем-то — в качестве культурологического экскурса", — объяснил Билан.
Многие сначала не поверили, что перед ними известный исполнитель, но после с радостью пообщались с Биланом: обсудили музыку и увлечения.
"Я со своей первой девчонкой познакомился под твою песню "Я так люблю тебя", и вообще слушаю твои треки. Очень понравился новый, который в стиле 90-х", — признался участник онлайн-чата.