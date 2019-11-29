Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-29T22:40+0300
https://ria.ru/20191129/1561764058.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156176/31/1561763121_0:373:750:795_1036x0_80_0_0_cf60b33ede8acb1ad793b14d1966b38f.jpg
РИА Новости

Дима Билан пообщался с незнакомцами в "Чатрулетке"

22:40 29.11.2019
429
© Фото : Фото профиля bilanofficial bilanofficialДима Билан в чат-рулетке
Дима Билан в чат-рулетке
© Фото : Фото профиля bilanofficial bilanofficial
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский певец Дима Билан пообщался со случайными пользователями в социальной сети "Чатрулетка", после чего опубликовал видео в инстаграме.
Один из самых популярных вопросов у участников анонимного видео сервиса был связан с тем, что делают звезды шоу-бизнеса в "Чатрулетке"?

"Я просто изучаю и смотрю, чем живут люди. Жизнь машина-самолет не раскрывает этого. Понятно, что здесь попадается странный срез людей, но хотел поговорить о чем-то — в качестве культурологического экскурса", — объяснил Билан.

Многие сначала не поверили, что перед ними известный исполнитель, но после с радостью пообщались с Биланом: обсудили музыку и увлечения.
"Я со своей первой девчонкой познакомился под твою песню "Я так люблю тебя", и вообще слушаю твои треки. Очень понравился новый, который в стиле 90-х", — признался участник онлайн-чата.
Дима Билан в Шоу Иды Галич
22 ноября, 18:13Культура
Дима Билан проиграл первокласснику на интеллектуальном шоу
000000
КультураСтиль жизниНовости культурыДима Билан (Виктор Белан)Москва
Рекомендуем
Бункер в Южной Дакоте
Жизнь в бункере. Как в США готовятся к анархии и гражданской войне
Путин: родитель № 1 и №2 не заменят маму
Путин надеется, что в России "родитель номер 1" не заменит маму
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
В Гааге в результате нападения пострадали три человека
Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества Солнечный город в Нальчике
Васильева готова обсудить с Путиным изучение родных языков в регионах
Мэл Гибсон в мультсериале Симпсоны
Шоураннер опроверг информацию о завершении "Симпсонов"
Газохранилище на Украине
На Украине заявили о продвижении в переговорах с Россией по газу
Президент РФ Владимир Путин
Путин: 2022 год станет годом культурного наследия народов России
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
Нападение на Лондонском мосту полиция рассматривает как теракт
Кадр из клипа певицы MARUV - If You Want Her (Hellcat Story Episode 4)
Maruv отравила изменившего ей парня в клипе на песню If You Want Her
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал планирующиеся выборы в Палестине
Автомобили скорой помощи
Житель Нефтекамска сбил на дороге пять детей
Президент США Дональд Трамп
СМИ: у Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан
Глава Удмуртии Александр Бречалов
В Удмуртии пять больниц получили передвижные медицинские комплексы
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство выясняет, есть ли россияне на задержанном в Портленде судне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния