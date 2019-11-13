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РИА Новости

Дима Билан представил клип на песню "Полуночное такси" в стиле "Красотки"

19:16 13.11.2019 (обновлено: 19:30 13.11.2019)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский певец Дима Билан опубликовал на YouTube клип на песню в стиле поп-музыки 90-х "Полуночное такси", в котором снялся вместе с моделью Леной Перминовой.
Дима Билан едет в машине по ночной дождливой Москве. Остановившись на светофоре, он встречается взглядом с девушкой легкого поведения (Лена Перминова), которая сбегает из роскошного автомобиля к певцу. Вместе они гуляют по городу, едят в кафе и радуются встрече, пока не выясняется, что это всего лишь сон.
Проснувшись, героиня клипа говорит своему бойфренду: "Больше "Красотку" на ночь не смотрим".
"Это что-то невероятное! Очень атмосферное и красивое видео!", — написала @MisSofiyaKis.
"Крутая концовка!", — прокомментировала Олеся Лобачева.
"Огонь! Когда увидела тизер — сразу мелькнула мысль о "Красотке". Шикарная песня, великолепный видеоряд!", — поддержала @Lanna2412.
Трек "Полуночное такси" — не первая работа Билана, вдохновленная 90-ми годами. В июле он выпустил сингл "Про белые розы" в таком же стиле, который за четыре месяца набрал более шести миллионов просмотров на YouTube.
Стоп-кадр из клипа MARUV To Be Mine
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