Дима Билан представил клип на песню "Полуночное такси" в стиле "Красотки"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский певец Дима Билан опубликовал на YouTube клип на песню в стиле поп-музыки 90-х "Полуночное такси", в котором снялся вместе с моделью Леной Перминовой.

Дима Билан едет в машине по ночной дождливой Москве. Остановившись на светофоре, он встречается взглядом с девушкой легкого поведения (Лена Перминова), которая сбегает из роскошного автомобиля к певцу. Вместе они гуляют по городу, едят в кафе и радуются встрече, пока не выясняется, что это всего лишь сон.

Проснувшись, героиня клипа говорит своему бойфренду: "Больше "Красотку" на ночь не смотрим".

"Это что-то невероятное! Очень атмосферное и красивое видео!", — написала @MisSofiyaKis.

"Крутая концовка!", — прокомментировала Олеся Лобачева.

"Огонь! Когда увидела тизер — сразу мелькнула мысль о "Красотке". Шикарная песня, великолепный видеоряд!", — поддержала @Lanna2412.