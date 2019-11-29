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РИА Новости

В "Нафтогазе" рассказали о переговорах с Россией по транзиту газа

18:42 29.11.2019 (обновлено: 19:50 29.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Газораспределительная станция. Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС двух стран, который нужен для продолжения транзита, сообщили в "Нафтогазе".
В компании отметили, что двусторонние переговоры по газу между Киевом и Москвой, которые состоялись накануне в Вене, были согласованы с Европейской комиссией, и заверили, что все решения будут приниматься в трехстороннем формате.
"Проведение вчерашних консультаций было согласовано с Европейской комиссией. Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС", - сообщили в компании.
При этом в "Нафтогазе" сообщили, что на встрече был начат предметный разговор о содержании договора о взаимодействии операторов.
"Из хорошего: мы наконец получили от русских их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко", - говорится в сообщении.
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