В "Нафтогазе" рассказали о переговорах с Россией по транзиту газа

В компании отметили, что двусторонние переговоры по газу между Киевом и Москвой, которые состоялись накануне в Вене, были согласованы с Европейской комиссией, и заверили, что все решения будут приниматься в трехстороннем формате.

"Проведение вчерашних консультаций было согласовано с Европейской комиссией. Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС", - сообщили в компании.

"Из хорошего: мы наконец получили от русских их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко", - говорится в сообщении.