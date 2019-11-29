Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-29T18:24+0300
https://ria.ru/20191129/1561761605.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156174/35/1561743536_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0c140ac0fd427158f51de012f4f48fde.jpg
РИА Новости

Источник: в РПЦ изучают опубликованный законопроект о семейном насилии

18:24 29.11.2019
190
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Участники митинга в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви месте со специалистами изучают законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, заявил РИА Новости в пятницу источник в Московской патриархии.
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в пятницу опубликовали на сайте Совета Федерации. Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что у всех заинтересованных сторон будет две недели, чтобы представить свои замечания.
"В Церкви изучают законопроект в диалоге со специалистами по данному вопросу и семейной общественностью, которых затронет применение этого документа", - сказал РИА Новости источник в РПЦ.
Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал РИА Новости, что готовящийся закон содержит "ряд расплывчатых правовых формулировок" – например, "психологическое насилие" или "экономическое насилие" и заявил, что под "психологическое насилие" можно подвести любую попытку родителей удержать ребенка от совершения безнравственных действий.
Входная дверь в квартиру
Вчера, 14:14
Виновному в семейном насилии могут запретить проживание с пострадавшим
Также Кипшидзе отметил, что "законопроекты, которые до этого предлагались по данному вопросу, являются рецепцией тех практик, которые используются для борьбы с семейным насилием в ряде западных государств" и выразил сомнения в том, что такие рецепты поддержки семьи могут быть эффективными.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил 5 ноября в эфире радиостанции "Радонеж", что после принятия аналогичных законов о профилактике семейно-бытового насилия в США и многих странах Европы "никаких изменений на этом поле не произошло, кроме разрушения семей, отъема детей и передачи их на воспитание гомосексуалистам".
Комментируя законопроект, спикер СФ Валентина Матвиенко ранее заявляла, что его главная цель - "создание эффективной государственной системы профилактики бытового насилия". При этом Матвиенко подчеркивала, что в обществе эта тема воспринимается "неоднозначно". По ее словам, разработчики будут "стараться найти баланс, который нашел бы эффективные меры борьбы с этим злом (домашним насилием – ред.) и при этом не допускал бы вмешательства в дела семьи, перегибов здесь".
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова
Вчера, 14:15
Обсуждение проекта о борьбе с домашним насилием завершится 15 декабря
13700016
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновВалентина МатвиенкоРусская православная церковьСовет Федерации РФМоскваЕвропаСШАОбщество
Рекомендуем
Входная дверь в квартиру
Виновному в семейном насилии могут запретить проживание с пострадавшим
Президент РФ Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
Путин осудил оскорбления проживающих в России народов в СМИ
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова
Обсуждение проекта о борьбе с домашним насилием завершится 15 декабря
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полиция выясняет обстоятельства инцидента на Лондонском мосту
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Минздрав запустит программу модернизации первичного звена в 2020 году
Режиссер Люк Бессон
Люку Бессону грозит тюремный срок за увольнение бывшей помощницы
Кадр из военной драмы Ржев
Российскую военную драму "Ржев" покажут в США, Германии и Франции
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство не получало данных о пострадавших в Лондоне россиянах
Полицейские на месте инцидента на Лондонском мосту
Джонсона проинформировали о ЧП на Лондонском мосту
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал создание списка коренных народов по месту жительства
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД: предложение по мораторию на размещение РСМД остается в силе
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Путин: родитель № 1 и №2 не заменят маму
Путин надеется, что в России "родитель номер 1" не заменит маму
Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества Солнечный город в Нальчике
Васильева готова обсудить с Путиным изучение родных языков в регионах
Сотрудник полиции в суде
В Вологде присяжные оправдали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
Лента новостейМолния