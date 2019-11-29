Источник: в РПЦ изучают опубликованный законопроект о семейном насилии

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви месте со специалистами изучают законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, заявил РИА Новости в пятницу источник в Московской патриархии.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в пятницу опубликовали на сайте Совета Федерации. Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что у всех заинтересованных сторон будет две недели, чтобы представить свои замечания.

"В Церкви изучают законопроект в диалоге со специалистами по данному вопросу и семейной общественностью, которых затронет применение этого документа", - сказал РИА Новости источник в РПЦ.

Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал РИА Новости, что готовящийся закон содержит "ряд расплывчатых правовых формулировок" – например, "психологическое насилие" или "экономическое насилие" и заявил, что под "психологическое насилие" можно подвести любую попытку родителей удержать ребенка от совершения безнравственных действий.

Также Кипшидзе отметил, что "законопроекты, которые до этого предлагались по данному вопросу, являются рецепцией тех практик, которые используются для борьбы с семейным насилием в ряде западных государств" и выразил сомнения в том, что такие рецепты поддержки семьи могут быть эффективными.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил 5 ноября в эфире радиостанции "Радонеж", что после принятия аналогичных законов о профилактике семейно-бытового насилия в США и многих странах Европы "никаких изменений на этом поле не произошло, кроме разрушения семей, отъема детей и передачи их на воспитание гомосексуалистам".