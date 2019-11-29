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РИА Новости

Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом

18:15 29.11.2019 (обновлено: 23:42 29.11.2019)
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 29 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Глава Минэнерго подчеркнул, что "это предмет обсуждения в целом пакета соглашений", а урегулирование задолженности — "одна из важнейших составляющих".

"Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться", — добавил российский министр в кулуарах Форума стран — экспортеров газа в Экваториальной Гвинее.

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
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Комментируя двусторонние переговоры, которые прошли накануне в Вене, российский министр назвал их конструктивными, но подчеркнул, что остаются вопросы технического характера, которые требуют дополнительного обсуждения и доработки специалистами.
Он не исключил, что новый раунд может состояться уже на следующей неделе.
"Сейчас работают специалисты конкретно "Газпрома" и украинские специалисты. Они в настоящее время, через несколько дней, должны проработать конкретные вопросы", — добавил Новак.
По его словам, сроки заключения нового долгосрочного контракта на транзит газа во многом зависят от Украины, так как ей еще предстоит сертифицировать своего нового оператора газотранспортной системы.
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Так, отвечая на вопрос, действительно ли 13 декабря — это крайний срок для заключения соглашения, как обозначил "Нафтогаз", Новак ответил: "Мы сроки не обговаривали, это просто они обозначают ту дату, которая у них есть в решении <…>, определенная дата для бронирования мощностей. Но самое главное, чтобы они быстрее сделали сертификацию своего оператора газотранспортной системы".

Газовые споры

Действующие контракты на транзит и поставку топлива истекают в конце года. На трехсторонней встрече 27 октября "Газпром" предложил пакетный вариант решения газовых вопросов. В частности речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В ответ украинская сторона заявила, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
Затем 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год.
В российской компании отметили, что новый договор может быть подписан, только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Также "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми. В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Нафтогаз УкраиныУкраинаГазпромАлександр НовакЭкономика
Популярные комментарии
3 миллиарда , офигеть, поработали топменеджеры наши офигенно
29 ноября, 17:59
ТТТерапевт Тут
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Вы первый раз услышали, что Россия должна заплатить, потому что у Украины тяжёлое материальное положение?...это так сформулировал европейский суд...
29 ноября, 18:25
А Бородин
96279066
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