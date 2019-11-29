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РИА Новости

Новак назвал встречу с Украиной по газу конструктивной

17:36 29.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Александр Кряжев
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 29 ноя - РИА Новости. Двусторонние переговоры России и Украины по газу в четверг прошли конструктивно, но необходимо еще доработать ряд технических вопросов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах саммита ФСЭГ в Малабо.
"Встреча прошла конструктивно, но есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений, рассмотрений, технического характера, которые специалисты остались дорабатывать", - сказал Новак, отвечая на вопрос, удалось ли на прошедших в четверг двусторонних переговорах сблизить позиции сторон.
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Министр отказался уточнять, о каких именно технических вопросах идет речь.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.
При этом президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а во вторник - с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.
Однако уже в четверг в Вене прошли двусторонние консультации по газу с участием Новака, Миллера, министра энергетики Украины Алексея Оржеля, а также глав "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТС). Минэнерго РФ и "Газпром" по итогам сообщили, что стороны договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни.
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
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