Новак назвал встречу с Украиной по газу конструктивной

"Встреча прошла конструктивно, но есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений, рассмотрений, технического характера, которые специалисты остались дорабатывать", - сказал Новак, отвечая на вопрос, удалось ли на прошедших в четверг двусторонних переговорах сблизить позиции сторон.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.