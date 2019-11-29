В Приамурье из вагона на железнодорожной станции вытекла кислота

"Поступила информация о том, что на ж/д станции Белогорск-2 при проведении расформирования состава №2459 сообщением станция Карымская, Иркутская область - станция Белогорск-2 Амурской области из контейнера стоящего на платформе №94356870 обнаружена капельная течь вещества (согласно карточке груза, в контейнере находится 20 мест хлористоводородной кислоты емкостью 900 литров)", - говорится в сводке.