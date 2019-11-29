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РИА Новости

В Приамурье из вагона на железнодорожной станции вытекла кислота

17:14 29.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой поезд
Грузовой поезд
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовой поезд. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Хлористоводородная кислота протекла из железнодорожного вагона в Приамурье, сообщается в оперативной сводке на сайте правительства региона.
"Поступила информация о том, что на ж/д станции Белогорск-2 при проведении расформирования состава №2459 сообщением станция Карымская, Иркутская область - станция Белогорск-2 Амурской области из контейнера стоящего на платформе №94356870 обнаружена капельная течь вещества (согласно карточке груза, в контейнере находится 20 мест хлористоводородной кислоты емкостью 900 литров)", - говорится в сводке.
Платформа отбуксирована на тупиковую ветку станции Белогорск-2.
По результатам осмотра обнаружена разгерметизированная емкость. Груз доставлен получателю, место разлива обработано щелочным раствором.
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