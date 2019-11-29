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РИА Новости

Главу архангельского УФНС арестовали по подозрению в получении взятки

17:13 29.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд арестовал руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова, который подозревается в вымогательстве и получении взятки в 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Как утверждает ведомство, с апреля по ноябрь 2019 года на территории Архангельска и Санкт-Петербурга Родионов вымогал и получил через посредника взятку в 8,5 миллиона рублей. Взятка предназначалась за снижение недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации по заготовке и переработке металлолома. Также взятка предназначалась за предоставление рассрочки по выплатам путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, сообщает СК.
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"Арестован руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по подозрению в получении взятки... При передаче очередной части взятки в размере одного миллиона рублей подозреваемые задержаны сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.
Второй задержанный - представитель коммерческой организации, в его отношении было заведено дело по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере", он также арестован.
Следователи провели обыски по месту жительства должностного лица. Было заведено уголовное дело по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере с вымогательством взятки".
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