Главу архангельского УФНС арестовали по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд арестовал руководителя управления Федеральной налоговой службы по СК РФ Суд арестовал руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова, который подозревается в вымогательстве и получении взятки в 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте

Как утверждает ведомство, с апреля по ноябрь 2019 года на территории Архангельска и Санкт-Петербурга Родионов вымогал и получил через посредника взятку в 8,5 миллиона рублей. Взятка предназначалась за снижение недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации по заготовке и переработке металлолома. Также взятка предназначалась за предоставление рассрочки по выплатам путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, сообщает СК.

"Арестован руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по подозрению в получении взятки... При передаче очередной части взятки в размере одного миллиона рублей подозреваемые задержаны сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.

Второй задержанный - представитель коммерческой организации, в его отношении было заведено дело по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере", он также арестован.