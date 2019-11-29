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РИА Новости

Эксперт прокомментировал введение Зеленским новых званий в ВСУ

16:55 29.11.2019 (обновлено: 17:08 29.11.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает отмену старых званий в украинской армии и введение новых "косметической уловкой".
При этом он выразил уверенность, что эти изменения никак не повлияют на реальное положение дел в ВСУ.
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"Самые недееспособные в Европе, самые отсталые, технически деградирующие и, самое главное, с низким моральным духом", — описал он состояние украинских вооруженных сил в комментарии телеканалу "Звезда".
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о вводе новых воинских званий для сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.
Например, отменяются звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Их заменят штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, упраздняется название воинского соединения "полк" — вместо него теперь будет "бригада".
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