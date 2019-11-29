Эксперт прокомментировал введение Зеленским новых званий в ВСУ

Например, отменяются звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Их заменят штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, упраздняется название воинского соединения "полк" — вместо него теперь будет "бригада".