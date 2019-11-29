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РИА Новости

МИА "Россия сегодня" обменялось опытом с коллегами из Улан-Батора

17:05 29.11.2019
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© Фото : пресс-служба Посольства России в МонголииЖурналисты МИА "Россия сегодня" обменялись опытом с коллегами и студентами Улан-Батора
Журналисты МИА Россия сегодня обменялись опытом с коллегами и студентами Улан-Батора
© Фото : пресс-служба Посольства России в Монголии
УЛАН-БАТОР, 29 ноя - РИА Новости. Журналисты МИА "Россия сегодня" в рамках проекта SputnikPro провели мастер-классы для студентов университетов Улан-Батора, а также обменялись опытом с монгольскими журналистами, сообщил РИА Новости советник МИА "Россия сегодня", профессор ВШЭ Олег Дмитриев.
"Налицо дефицит профессиональных связей между монгольскими и российскими журналистами. Например, ни одно российское СМИ не имеет собкора в Монголии, ни одно монгольское СМИ - в Москве. И это несмотря на многолетние связи и добрососедские отношения двух стран", - заявил в РИА Новости Дмитриев.
Он отметил, что монгольские журналисты практически не знают русский язык и очень редко бывают в России, несмотря на безвизовый режим, протяженную сухопутную границу и тесные экономические, культурные, религиозные связи Монголии с соседними российскими регионами. Эксперты МИА "Россия сегодня" в рамках совместного проекта SputnikPro и монгольского агентства "Монцамэ" попытались хотя бы отчасти восполнить этот пробел.
Так, специальный корреспондент Дмитрий Виноградов встретился со студентами Гуманитарного университета и рассказал о работе российских журналистов в горячих точках, показал фотографии из Сирии и Ирака. Студенты, в свою очередь, интересовались, как журналист должен готовиться к подобным опасным поездкам, какие меры безопасности должен применять при командировках на линию фронта, несут ли государство и страховые компании ответственность за гибель и ранения журналистов. Кроме того, будущих журналистов интересовало, испытывают ли корреспонденты, работающие в зонах конфликтах, влияние цензуры, давление сторон конфликта. Студенты-психологи особенно интересовались, какое влияние на психику журналиста и мирных жителей в зонах конфликта оказывает ситуация в горячих точках.
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Советник МИА "Россия сегодня" Дмитриев выступил перед студентами Монгольского госуниверситета образования и рассказал, как искать источники информации и как с ними работать, как отличить правдивую информацию от фейк ньюз, каким источникам можно доверять. Студенты, в свою очередь, задавали вопросы об уровне блогосферы России, учились отличать надежные и релевантные источники от сомнительных. В следующем году в Монголии пройдут президентские выборы, а политическая жизнь в стране достаточно бурная, так что вопросы "черного пиара" и заказных публикаций в СМИ и блогах для молодых людей оказались весьма актуальны.
Выступление специалистов из России имело такой резонанс, что им пришлось провести незапланированный круглый стол с журналистами телеканала 9TV и ежедневной газеты "Зууны Мэдээ". Коллеги из России и Монголии обсудили свободу прессы и отношения с властями и ньюсмейкерами двух стран, особенности работы журналистов с публикациями из блогов. Профессор Дмитриев отдельно остановился на современных способах подачи контента в российских медиа - оказалось, что по многим технологическим моментам российские СМИ опережают монгольские на несколько лет, и опыт россиян может быть очень полезен для Улан-Батора.
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"Очень хорошо, что Монголию "подключили" к программам SputnikPro. Молодые монгольские сотрудники СМИ и будущие журналисты зачастую имеют неполное представление о современной России и российской журналистике, и SputnikPro немного ликвидировал этот пробел. Конечно, это послужит развитию и укреплению двусторонних связей", - сказала РИА Новости пресс-атташе посольства России в Монголии Ксения Панкова.
Главред русской редакции государственного агентства "Монцамэ" Юмсурэйгийн Дэлгэрмаа добавила, что очень рада очередному совместному проекту - это хороший обмен опытом.
По ее словам, она надеется, что проект будет расширяться и развиваться.
"Мы рассчитываем, что в следующем году лекторы SputnikPro продолжат общаться не только со студентами, но и с действующими журналистами. Коллеги двух соседних стран будут знакомиться, повышать квалификацию, узнавать особенности работы друг друга", - считает Дэлгэрмаа.
Руководитель департамента журналистики Монгольского госуниверситета образования Сухээ Амартувшин обратил внимание, что местным студентам полезно услышать об опыте практикующих журналистов, тем более из такого крупного международного агентства, как МИА "Россия сегодня". "К нам часто приезжают профессора из США, Японии, Германии и России, но услышать опыт практиков с примерами из реальной жизни, задать им насущный вопрос - это бесценно", - заявил Амартувшин РИА Новости.
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SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.
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