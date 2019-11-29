В России отреагировали на срыв Украиной выступления депутата в ООН

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские политики и общественные деятели раскритиковали поведение украинской делегации на форуме Российские политики и общественные деятели раскритиковали поведение украинской делегации на форуме ООН в Женеве.

Накануне представители Киева сорвали выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств. По словам российского парламентария, украинцы кричали, стучали ногами и били кулаками по столу. Кроме того, некоторые были готовы затеять драку.

"Граничащая с невменяемостью гиперактивность"

Комментируя случившееся, Бальбек рассказал, что сопредседатели форума повторно дали ему слово на второй день заседания.

"Утром в переговорной председатели признали, что вчера было недоразумение и ошибка с их стороны. <…> Таким образом восторжествовала справедливость, а украинские делегаты проявили себя настоящими варварами", — сказал он РИА Новости.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов объяснил реакцию украинских представителей предстоящим саммитом в нормандском формате.

"Граничащая с невменяемостью гиперактивность отдельных представителей украинской делегации связана с попытками радикальных националистов любой ценой осложнить диалог президентов двух стран", — предположил он.

По мнению Молохова, подобное поведение равно или поздно приведет к тому, что Украина окажется за бортом цивилизованной европейской политики.

Депутат Наталья Поклонская выразила сожаление, что представители Киева продемонстрировали отсутствие главных для дипломатов качеств — сдержанности и культуры.

"Поэтому я с ужасом смотрю на призывы некоторых "патриотов" Украины вернуть стране ядерное оружие", — написала она во "ВКонтакте".

Кроме того, депутат Михаил Шеремет отметил, что поведение украинских делегатов подрывает авторитет ООН. По мнению политика, организации следует выработать санкции в отношении делегаций, проявляющих неуважительное отношение к коллегам.

"Майданные методы"

Сенатор Сергей Цеков также отметил, что случившееся отлично характеризует политическую верхушку Украины.

"Методы уличные, методы площадные, методы майданные. Они переносят их на работу и внутри политической жизни Украины и во внешнюю политику", — цитирует его телеканал " 360 ".

Парламентарий считает, что представителей Киева стоит предупредить о нормах поведения в ООН.

"Если они будут продолжать это дальше, то их действительно нужно исключать из процесса, пока они не научатся вести себя нормально", — заключил он.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина , в свою очередь, назвала такое поведение недостойным.

"Надеюсь, что они сделают выводы из своего поведения и больше не будут позорить свою страну на столь представительной международной площадке", — сказала она РИА Новости.

Также Гридчина сообщила, что на следующий день украинская делегация повторно пыталась помешать выступлению Бальбека.

"Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение", — заявила она.