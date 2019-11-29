Член Совфеда похвалил кемеровскую елку за 18 миллионов рублей

"Информация, которая не имеет напрямую отношения к нашему посещению: сегодня утром одно из первых, что мы увидели в Кемерово, – это елка, та самая елка, о которой говорят последние несколько дней. Так вот, я хочу вам сказать: у вас замечательная елка. Мы вам очень завидуем", – сказал Башкин, обращаясь к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.