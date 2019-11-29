Член Совфеда похвалил кемеровскую елку за 18 миллионов рублей

КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Член Совета Федерации Александр Башкин, участвовавший в федеральной группе мониторинга реализации нацпроектов в Кузбассе, похвалил кемеровскую елку, вызвавшую неоднозначную реакцию местных жителей.
Ранее сообщалось, что в Кемерово установлена новогодняя ель почти за 18 миллионов рублей. По словам мэра Ильи Середюка, это высокотехнологичная ель, которая имеет стальной каркас, около 1,9 тысячи веток, 239 тысяч светодиодов и соответствует современным требованиям к конструкциям.
"Информация, которая не имеет напрямую отношения к нашему посещению: сегодня утром одно из первых, что мы увидели в Кемерово, – это елка, та самая елка, о которой говорят последние несколько дней. Так вот, я хочу вам сказать: у вас замечательная елка. Мы вам очень завидуем", – сказал Башкин, обращаясь к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.