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РИА Новости

Путин: 2022 год станет годом культурного наследия народов России

16:34 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 2022 год станет годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
"Ранее уже предлагалось провести в России год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов. Я думаю, что один из инициаторов, кто предлагал, находится в зале. Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году", - сказал Путин на заседании совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
Он отметил, что важно хорошо и содержательно наполнить программу 2022 года, учесть особенности каждого региона России.
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