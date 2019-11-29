Путин: 2022 год станет годом культурного наследия народов России

"Ранее уже предлагалось провести в России год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов. Я думаю, что один из инициаторов, кто предлагал, находится в зале. Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году", - сказал Путин на заседании совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.