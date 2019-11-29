Юнкер не стал советовать своей преемнице, как ей проводить ночи в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Уходящий со своего поста глава ЕК Жан-Клод Юнкер поиронизировал в пятницу в ходе последнего официального общения с прессой над вопросом, как он относится к намерению своей преемницы Урсулы фон дер Ляйен поселиться рядом с рабочим кабинетом в здании Еврокомиссии.
Ранее европейские СМИ сообщали, что новая глава ЕК дер Ляйен планирует ночевать в помещении рядом с ее офисом в Брюсселе на 13-м этаже здания ЕК, а не снимать отдельную квартиру в городе.
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"Я не позволю себе давать госпоже фон дер Ляйен советы относительно того, каким образом она должна проводить свои ночи здесь, в здании Еврокомиссии. Она приняла такое решение, я его уважаю. Я не стану вмешиваться в этот вопрос", - ответил Юнкер, чем вызвал улыбки журналистов в зале.
Он также добавил, что не оставит своей преемнице отдельного письма с рекомендациями, однако даст общий совет – "позаботиться о Европе".
С 1 декабря Юнкер сложит свои полномочия. В пятницу он лично пришел на традиционный ежедневный брифинг ЕК, чтобы попрощаться с журналистами. Они проводили его громкими аплодисментами и словами благодарности.
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