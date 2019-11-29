Юнкер не стал советовать своей преемнице, как ей проводить ночи в ЕК

"Я не позволю себе давать госпоже фон дер Ляйен советы относительно того, каким образом она должна проводить свои ночи здесь, в здании Еврокомиссии. Она приняла такое решение, я его уважаю. Я не стану вмешиваться в этот вопрос", - ответил Юнкер, чем вызвал улыбки журналистов в зале.