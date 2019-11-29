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Ивановская область
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РИА Новости

Театральный фестиваль проходит в Ивановской области

16:28 29.11.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. Всероссийский фестиваль самодеятельных театральных коллективов "Театральные встречи в провинции" проходит в Ивановской области в рамках Года театра, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Всего в рамках фестиваля зрители увидят 13 спектаклей в исполнении самодеятельных артистов из Ивановской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Белгородской и Ярославской областей, а также из Республик Коми, Марий Эл, Крым", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в жюри фестиваля вошли представители Ивановского областного драматического театра, театра кукол, ведущие специалисты театрального жанра, члены Союза театральных деятелей России. Председателем жюри стала художественный руководитель и главный режиссер муниципального театра "Стрела" (г. Жуковский, Московская область), заслуженный работник культуры России Наталья Ступина.
Фестиваль завершится в субботу, 30 ноября. Жюри предстоит определить победителей в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая актерская работа", "Лучшее художественное оформление спектакля" (сценография) и "Лучшее музыкальное оформление".
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Ивановская областьИваново
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