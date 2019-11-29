Театральный фестиваль проходит в Ивановской области

ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. Всероссийский фестиваль самодеятельных театральных коллективов "Театральные встречи в провинции" проходит в Ивановской области в рамках Года театра, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Всего в рамках фестиваля зрители увидят 13 спектаклей в исполнении самодеятельных артистов из Ивановской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Белгородской и Ярославской областей, а также из Республик Коми, Марий Эл, Крым", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в жюри фестиваля вошли представители Ивановского областного драматического театра, театра кукол, ведущие специалисты театрального жанра, члены Союза театральных деятелей России. Председателем жюри стала художественный руководитель и главный режиссер муниципального театра "Стрела" (г. Жуковский, Московская область), заслуженный работник культуры России Наталья Ступина.