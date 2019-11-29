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РИА Новости

Ленобласть готова увеличить поставки молочной продукции в Петербург

16:26 29.11.2019
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Ленобласть готова увеличить поставки молочной продукции на рынки Санкт-Петербурга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, вопрос о поставках продуктов, произведенных на территории Ленинградской области, обсуждался на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
"Я обратился к губернатору Петербурга с предложением при распределении торговых площадей в городе выделить территорию для реализации ленинградской продукции. Напишем "Ленинградская область — качество гарантируем". Наш регион ежегодно увеличивает как производство сырого молока так и молочной продукции. Наша продукция свежая, качественная, с небольшим сроком хранения, она должна сразу поступать на стол потребителя", - сказал Дрозденко.
Он также отметил, что с вводом в строй после реконструкции молочного завода "Приневского" производство молочной продукции в регионе увеличится почти на шесть тысяч тонн в год, а ассортимент, поставляемых хозяйством на рынок продуктов, расширится до более чем 50 наименований. Предприятие будет перерабатывать 30 тонн сырья в сутки, что вдвое больше чем до реконструкции, объем производства сыров вырастет в 2,5 раза.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Губернатор добавил, что в этом году в регионе также запущены в строй три линии по производству молочной продукции и йогуртов на комбинатах "Галактика" и "Молочная культура". С этими предприятиями подписаны инвестиционные соглашения о строительстве сыродельных производств общей мощностью до 10 тысяч тонн мягких сыров в год.
"Всего в 2019 году в Ленинградской области будет произведено 635,3 тысяч тонн молока (102% к 2018 году), областными предприятиями выработано 147,7 тысяч тонн (101,7%) цельномолочной и кисломолочной продукции, 1,7 тысяч тонн (120,8%) творога, 490 кг (102,6%) сыров", - сказал Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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