Путин призвал регионы контролировать сферу межнациональных отношений

НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, главы регионов должны держать эту тему на контроле.
"Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьезной работы, это как здоровье человека: нужно заниматься этим постоянно", - сказал он в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Глава государства попросил руководителей регионов держать вопросы государственной национальной политики на постоянном личном контроле, опираться на национальные культурные, общественные объединения.
"Мы сегодня обсудим, как уточнить их законодательный статус, сделать более системной совместную работу между этими организациями и органами власти всех уровней. Руководителям всех уровней нужно прислушиваться к авторитетному мнению, инициативам национальных диаспор, научной, творческой интеллигенции, духовенства и молодежным лидерам", - сказал Путин.
По словам главы государства, голос этих специалистов должен звучать на площадке общественных советов и иных консультативных органов.