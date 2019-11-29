Путин призвал регионы контролировать сферу межнациональных отношений

"Мы сегодня обсудим, как уточнить их законодательный статус, сделать более системной совместную работу между этими организациями и органами власти всех уровней. Руководителям всех уровней нужно прислушиваться к авторитетному мнению, инициативам национальных диаспор, научной, творческой интеллигенции, духовенства и молодежным лидерам", - сказал Путин.