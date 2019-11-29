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РИА Новости

Суд отменил взыскание с СТС штрафа за песню Лады Дэнс в сериале

15:51 29.11.2019
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© РИА НовостиРоссийская певица Лада Дэнс
Российская певица Лада Дэнс
© РИА Новости
Российская певица Лада Дэнс. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая по иску издательства "Джем" взыскала с телеканала СТС 300 тысяч рублей компенсации за незаконное использование песни Лады Дэнс "Девочка-ночь" в телесериале "90-е. Весело и громко".
Как следует из опубликованной в пятницу резолютивной части постановления, апелляционный суд полностью отклонил иск "Джема", владеющего по договорам с композитором Леонидом Величковским и исполнительницей Ладой Волковой (псевдоним Лада Дэнс) исключительными правами на музыкальное произведение. Истец требовал от телеканала 1,1 миллиона рублей.
Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции, так как установил, что арбитражный суд Москвы неправомерно не привлек к разбирательству создателя сериала – компанию "Блэк Бокс Продакшн".
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Истец на портале ctc.ru, принадлежащем ответчику АО "СТС", обнаружил, что фонограмма песни использована в первой серии сериала "90-е. Весело и громко". Правообладатель направил телеканалу претензию, однако от досудебного урегулирования спора ответчик уклонился, тогда был подан иск.
Телеканал иск не признал, заявив в суде, что не является организатором создания аудиовизуального произведения - телесериала, незаконно включающего в себя объекты интеллектуальной собственности истца.
Первая инстанция доводы СТС, однако, отклонила. Суд сослался на договор телеканала с третьим лицом в процессе - компанией "Арт Пикчерс Вижн", в котором говорится, что фильм создан по заказу канала и ответчик имеет право вносить в произведение изменения. Первая инстанция при этом удовлетворила иск частично, снизив сумму до 300 тысяч рублей, "исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения".
Выводы апелляционного суда, который рассматривал спор с участием непосредственного производителя сериала, станут известны после опубликования полного текста постановления.
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КультураЛада ДэнсШоу-бизнесСТС (телеканал)Россия
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