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РИА Новости

Союзники по НАТО увеличат военные расходы

15:39 29.11.2019
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Совокупный рост военных расходов союзников по НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов, это "беспрецедентный прогресс", сообщил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
В преддверии встречи лидеров НАТО в Лондоне, Столтенберг сообщил, что в текущем году расходы на оборону европейских союзников и Канады увеличились в реальном выражении на 4,6 %. По его словам, это пятый год подряд такого роста.
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Он также сообщил, что к концу 2020 года, по сравнению с 2016-м, союзники должны инвестировать еще 130 миллиардов долларов. Совокупный накопленный прирост расходов на оборону к концу 2024 года составит, также по сравнению с 2016-м годом, 400 миллиардов долларов.
"Это беспрецедентный прогресс, и он делает НАТО сильнее", - заявил Столтенберг, добавив, что в текущем году уже девять союзников достигнут показателя в 2% ВВП на оборону. При этом большинство союзников планируют достичь этого показателя только к 2024 году.
"Мы на правильном пути, но мы не можем этим довольствоваться. Мы должны сохранить этот импульс", - сказал генсек.
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