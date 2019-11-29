Союзники по НАТО увеличат военные расходы

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Совокупный рост военных расходов союзников по НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов, это "беспрецедентный прогресс", сообщил в пятницу журналистам генсек альянса Совокупный рост военных расходов союзников по НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов, это "беспрецедентный прогресс", сообщил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг

В преддверии встречи лидеров НАТО в Лондоне, Столтенберг сообщил, что в текущем году расходы на оборону европейских союзников и Канады увеличились в реальном выражении на 4,6 %. По его словам, это пятый год подряд такого роста.

Он также сообщил, что к концу 2020 года, по сравнению с 2016-м, союзники должны инвестировать еще 130 миллиардов долларов. Совокупный накопленный прирост расходов на оборону к концу 2024 года составит, также по сравнению с 2016-м годом, 400 миллиардов долларов.

"Это беспрецедентный прогресс, и он делает НАТО сильнее", - заявил Столтенберг, добавив, что в текущем году уже девять союзников достигнут показателя в 2% ВВП на оборону. При этом большинство союзников планируют достичь этого показателя только к 2024 году.