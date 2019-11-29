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РИА Новости

Глава союза журналистов Украины призвал власти защищать свободу слова

15:35 29.11.2019 (обновлено: 15:55 29.11.2019)
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© Фото : Національна спілка журналістів України Украинский журналист Сергей Томиленко
Украинский журналист Сергей Томиленко
© Фото : Національна спілка журналістів України
Украинский журналист Сергей Томиленко. Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал власти защищать свободу слова в стране, а не "глушить", как предложила депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
"Уважаемые новые политики - представители власти! Свободу слова надо защищать! А "глушить" - намерения свернуть пространство свободы на Украине", - написал Томиленко на странице в Facebook в пятницу.
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Также глава союза журналистов призвал власти "глушить" системную безнаказанность за атаки на журналистов".
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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Ситуация на УкраинеСергей ТомиленкоНациональный союз журналистов УкраиныУкраинаВ мире
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