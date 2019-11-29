Суд в Анкаре назначил следующее заседание по делу об убийстве Карлова

АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости, Алёна Палажченко. Суд Суд Анкары , который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова , назначил следующее заседание на 17 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе заседания в пятницу подсудимые, которые находятся под домашним арестом, рассказали суду о сложностях, связанных с ношением браслета, невозможностью вести семейный образ жизни, работать и полноценно участвовать в воспитании своих детей, и попросили суд освободить их под подписку о невыезде.

Адвокаты некоторых обвиняемых обратили внимание суда на то, что дела их подзащитных, которые проходили по делам о причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), были приобщены к делу об убийстве Карлова. По мнению адвокатов, подобное соединение дел является незаконным.

Также адвокаты заявили о чрезмерно строгих условиях содержания их подзащитных в тюрьме и применении к ним пыток

Хайреттин Айдынбаш, который участвовал в заседании из тюрьмы по видеосвязи, заявил, что не представлено никаких доказательств его причастности к убийству российского дипломата. "Я по-прежнему нахожусь в заключении в то время, как другие обвиняемые, к которым предъявлены сходные обвинения, освобождены судом под домашний арест или подписку. Я требую освобождения", - заявил он.

Ахмет Кылычарслан, бывший сотрудник полиции, подозреваемый в причастности к FETO и содействии организации убийства Карлова, заявил по видеосвязи, что в обвинительном заключении против него не было ни одного доказательства относительно дела по убийству российского посла. "Если меня подозревают в связях с FETO, я готов отвечать на все вопросы и разбираться вместе с судом. Однако попытки приобщить меня к убийству российского посла незаконны, не имеют под собой никаких оснований", - сказал он.

Салих Йылмаз, также находящийся под стражей, по видеосвязи доказывал, что за все время, пока идет суд, ни одной улики его причастности к убийству Карлова ему не было предъявлено, а все обвинения связаны с использованием программы ByLock, которую, по мнению прокуратуры, используют для общения члены FETO. В свою очередь адвокат Йылмаза начал свою речь словами: "Мы до сих пор не поняли, какое отношение мой подзащитный имеет к убийству российского посла?"

Адвокаты обратили внимание суда, что выступавший в первой половине дня свидетель Серкан Озкан указал на то, что убийца Карлова Мевлют Алтынташ посещал мероприятия фонда Sosyal Doku vakfi, который, по их словам, не является структурным подразделением FETO, однако всем обвиняемым предъявлены обвинения в причастности именно к этой группировке.

Судья, заслушав всех выступавших, принял решение оставить без изменений меру пресечения обвиняемым. На следующем заседании решено заслушать свидетеля Салима Зейбека.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.