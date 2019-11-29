Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T15:34+0300
https://ria.ru/20191129/1561751904.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

На Кубани изъяли более 25 тонн фальсифицированного алкоголя

15:34 29.11.2019
183
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Правоохранители выявили в Геленджике факт продажи фальсифицированного алкоголя с токсичными примесями, после чего изъяли более 25 тонн фальсификата в домах подозреваемых и их родственников в разных районах Кубани, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении… лиц, которые подозреваются в незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - информирует ведомство.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.
15 октября, 14:19
В Кабардино-Балкарии женщина незаконно перевозила более 900 литров алкоголя
По данным следствия, в июле полицейские в ходе оперативных мероприятий в Геленджике выявили факт незаконного сбыта местными жителями фальсифицированного алкоголя через кафе при гостевом доме.
"Впоследствии было произведено исследование изъятой продукции, по результатам которого установлено, что она является спиртосодержащей жидкостью с наличием токсичных микропримесей, а также веществ… которые являются опасными для жизни и здоровья потребителей. В ходе расследования уголовного дела… в жилищах подозреваемых и их родственников, а также в складских и иных помещениях, находящихся в Геленджике, Горячем ключе и Динском районе проведено 11 обысков, в ходе которых изъято более 25 тонн спиртосодержащей продукции, в том числе этилового спирта. Вся обнаруженная спиртосодержащая жидкость следователем изъята", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении одного из задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, назначено проведение судебной физико-химической экспертизы.
Автомобили полиции
16 августа, 17:56
В Коми пресекли деятельность банды подпольных алкобизнесменов
800000
Обсудить 1
Следственный комитет РФКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды
Суд в Италии отпустил россиянина Коршунова под домашний арест
Российская певица Лада Дэнс
Суд отменил взыскание с СТС штрафа за песню Лады Дэнс в сериале
Сотрудник полиции в Ираке
В районе "зеленой зоны" в Багдаде упала ракета
Бункер в Южной Дакоте
Жизнь в бункере. Как в США готовятся к анархии и гражданской войне
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ингушетии трех экс-полицейских будут судить за попытку мошенничества
Украинский журналист Сергей Томиленко
Глава союза журналистов Украины призвал власти защищать свободу слова
Свежеиспеченный хлеб
В Карачаево-Черкесии десять работниц пекарни отравились газом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Главу архангельского УФНС арестовали по подозрению в получении взятки
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Главу украинской общины Крыма лишили слова на форуме в ООН
Портрет убитого посла России в Турции Андрея Карлова у здания министерства иностранных дел РФ
Суд в Анкаре назначил следующее заседание по делу об убийстве Карлова
Младенец в роддоме
В Москве задержали женщину, продавшую младенца
Сотрудник полиции в суде
Суд в Ростове оставил под стражей удерживавшего заложников следователя
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали Киев объяснить действия по шпионажу в Крыму
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Омского депутата завели дело о покушении на мошенничество
Пресс-центр Sputnik Эстония
Шеф-редактор: Swedbank лишает Sputnik Эстония средств к существованию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
Лента новостейМолния