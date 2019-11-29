На Кубани изъяли более 25 тонн фальсифицированного алкоголя

КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Правоохранители выявили в Геленджике факт продажи фальсифицированного алкоголя с токсичными примесями, после чего изъяли более 25 тонн фальсификата в домах подозреваемых и их родственников в разных районах Кубани, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении… лиц, которые подозреваются в незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - информирует ведомство.
По данным следствия, в июле полицейские в ходе оперативных мероприятий в Геленджике выявили факт незаконного сбыта местными жителями фальсифицированного алкоголя через кафе при гостевом доме.
"Впоследствии было произведено исследование изъятой продукции, по результатам которого установлено, что она является спиртосодержащей жидкостью с наличием токсичных микропримесей, а также веществ… которые являются опасными для жизни и здоровья потребителей. В ходе расследования уголовного дела… в жилищах подозреваемых и их родственников, а также в складских и иных помещениях, находящихся в Геленджике, Горячем ключе и Динском районе проведено 11 обысков, в ходе которых изъято более 25 тонн спиртосодержащей продукции, в том числе этилового спирта. Вся обнаруженная спиртосодержащая жидкость следователем изъята", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении одного из задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, назначено проведение судебной физико-химической экспертизы.
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