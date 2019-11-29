На Кубани изъяли более 25 тонн фальсифицированного алкоголя

"Впоследствии было произведено исследование изъятой продукции, по результатам которого установлено, что она является спиртосодержащей жидкостью с наличием токсичных микропримесей, а также веществ… которые являются опасными для жизни и здоровья потребителей. В ходе расследования уголовного дела… в жилищах подозреваемых и их родственников, а также в складских и иных помещениях, находящихся в Геленджике, Горячем ключе и Динском районе проведено 11 обысков, в ходе которых изъято более 25 тонн спиртосодержащей продукции, в том числе этилового спирта. Вся обнаруженная спиртосодержащая жидкость следователем изъята", - говорится в сообщении.