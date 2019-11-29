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РИА Новости

Шеф-редактор: Swedbank лишает Sputnik Эстония средств к существованию

15:33 29.11.2019 (обновлено: 16:36 29.11.2019)
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© SputnikПресс-центр Sputnik Эстония
Пресс-центр Sputnik Эстония
© Sputnik
Пресс-центр Sputnik Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Swedbank лишает средств к существованию сотрудников Sputnik Эстония, заявила шеф-редактор, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Накануне пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. Последний день 27 февраля.

"Swedbank лишает средств к существованию сотрудников Sputnik Эстония! Сегодня Swedbank разослал очередные письма сотрудникам Sputnik Эстония, где заявил, что "предприятие ROSSIYA SEGODNYA является субъектом международных санкций Европейского Союза". Открываете список и нас не видите? А нас там и нет. Swedbank пришел к такому глубокомысленному выводу "на основании информации из общедоступных источников", - написала Черышева в Facebook.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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"А еще им известно, что "органы надзора за международными санкциями рассматривают ROSSIYA SEGODNYA как субъект международных санкций". Кто? Где?" - риторически спросила она.
Шеф-редактор предложила перечитать соответствующий закон.
"Статья 5. Субъект международной санкции пункт 2 "физическое или юридическое лицо, учреждение, простое товарищество или любое иное подразделение, которое ПРЯМО названо во вводящем или применяющем международную санкцию правовом акте и относительно которого принимаются меры, предусмотренные в устанавливающем международную санкцию правовом акте". Мало того, что лишили людей зарплаты, так еще запугивают", - отметила она.
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"В том же письме читаем: "Банк имеет право прекратить отношения с клиентом в экстренном порядке"!!! А каким образом люди вам кредит в срочном порядке выплатят, если вам хватит ума разорвать кредитный договор? Ну и напоследок: "Просим Вас незамедлительно сообщить нам (но не позднее 02.12.2019), намереваетесь ли Вы продолжить договорные отношения с ROSSIYA SEGODNYA". Намекаете? Или вас попросили добавить пунктик? Вы же еще месяц назад сообщили, что больше не пропустите перечисления от МИА "Россия сегодня", а мы про вас и забыли. Сегодня 28 ноября, четверг. 2 декабря уже понедельник. Горжусь, что работаю в МИА "Россия сегодня", горжусь, что есть Sputnik Эстония! Считайте это ответом банку", - заключила Черышева.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Девушка возле стенда МИА Россия сегодня на Московском международном форуме Открытые инновации
1 ноября, 17:52
В МИД назвали обвинения литовского портала в адрес "России сегодня" вбросом
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Елена ЧерышеваSwedbankтелеканал RTSputnik ЭстонияSputnikМаргарита СимоньянМоскваЭстонияВильнюсВ мире
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