Шеф-редактор: Swedbank лишает Sputnik Эстония средств к существованию

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Swedbank лишает средств к существованию сотрудников Sputnik Эстония, заявила шеф-редактор, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Swedbank лишает средств к существованию сотрудников Sputnik Эстония, заявила шеф-редактор, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Накануне пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. Последний день 27 февраля.

"Swedbank лишает средств к существованию сотрудников Sputnik Эстония! Сегодня Swedbank разослал очередные письма сотрудникам Sputnik Эстония, где заявил, что "предприятие ROSSIYA SEGODNYA является субъектом международных санкций Европейского Союза". Открываете список и нас не видите? А нас там и нет. Swedbank пришел к такому глубокомысленному выводу "на основании информации из общедоступных источников", - написала Черышева в Facebook.

"А еще им известно, что "органы надзора за международными санкциями рассматривают ROSSIYA SEGODNYA как субъект международных санкций". Кто? Где?" - риторически спросила она.

Шеф-редактор предложила перечитать соответствующий закон.

"Статья 5. Субъект международной санкции пункт 2 "физическое или юридическое лицо, учреждение, простое товарищество или любое иное подразделение, которое ПРЯМО названо во вводящем или применяющем международную санкцию правовом акте и относительно которого принимаются меры, предусмотренные в устанавливающем международную санкцию правовом акте". Мало того, что лишили людей зарплаты, так еще запугивают", - отметила она.

"В том же письме читаем: "Банк имеет право прекратить отношения с клиентом в экстренном порядке"!!! А каким образом люди вам кредит в срочном порядке выплатят, если вам хватит ума разорвать кредитный договор? Ну и напоследок: "Просим Вас незамедлительно сообщить нам (но не позднее 02.12.2019), намереваетесь ли Вы продолжить договорные отношения с ROSSIYA SEGODNYA". Намекаете? Или вас попросили добавить пунктик? Вы же еще месяц назад сообщили, что больше не пропустите перечисления от МИА "Россия сегодня", а мы про вас и забыли. Сегодня 28 ноября, четверг. 2 декабря уже понедельник. Горжусь, что работаю в МИА "Россия сегодня", горжусь, что есть Sputnik Эстония! Считайте это ответом банку", - заключила Черышева.