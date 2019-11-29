В Госдуме призвали Киев объяснить действия по шпионажу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинские власти объяснить свои действия, связанные со шпионажем в Крыму.
В пятницу ФСБ объявила о задержании в Севастополе россиянки, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы.
"Сложно вести диалог, когда происходят подобные недружественные действия со стороны соседнего государства. Как мы можем при таких обстоятельствах договариваться, открыто смотреть в глаза и жать друг другу руки? Украине надо прокомментировать свои действия и объяснить недружественные поступки, связанные со шпионажем", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, крымские спецслужбы будут и дальше работать на упреждение.
"В спецслужбах Крыма работают настоящие профессионалы, которые могут оперативно выявлять, находить и привлекать к ответственности всех, кто пытается развернуть на российском полуострове шпионскую деятельность", - подчеркнул Шеремет.
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