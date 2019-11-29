В Ленобласти появятся два новых ООПТ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Бухта Желтая и озеро Высокинское в окрестностях Приморска Выборгского района Ленинградской области получат статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По словам главы области Александра Дрозденко, это станет важным шагом по обеспечению экологической безопасности поселений Выборгского района в связи со строительством там Приморского универсально-перегрузочного комплекса. Комплекс планируется запустить в работу к 2022 году.
"Уже сегодня 17% территории Ленинградской области имеют статус ООПТ. Это довольно высокий показатель. Мы видим, как активно развивается в нашем регионе туристическая отрасль — только в этом году Ленинградскую область посетило свыше пяти миллионов гостей. Мы намерены и дальше создавать условия для увеличения турпотока и, в первую очередь, для привлечения сторонников экологического туризма. Поэтому все обязательства по созданию особо охраняемых природных территорий будут выполнены в срок", – заявил Дрозденко, выступая на заседании Общественного экологического Совета.
Он предложил активным жителям Приморска и соседних населенных пунктов войти в состав рабочей группы по решению данного вопроса и принять непосредственное участие в определении границ новых природных заказников.
Желтая бухта расположена в Выборгском районе Ленинградской области на берегу Финского залива между мысом Кюренниеми и островом Мылым. Что касается озера, то оно расположено в 12 километрах на юго-восток от города Приморск. В него впадает река Сенокосная, а вытекает протока Вихайоки, пояснили в пресс-службе.