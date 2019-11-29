В Ленобласти появятся два новых ООПТ

"Уже сегодня 17% территории Ленинградской области имеют статус ООПТ. Это довольно высокий показатель. Мы видим, как активно развивается в нашем регионе туристическая отрасль — только в этом году Ленинградскую область посетило свыше пяти миллионов гостей. Мы намерены и дальше создавать условия для увеличения турпотока и, в первую очередь, для привлечения сторонников экологического туризма. Поэтому все обязательства по созданию особо охраняемых природных территорий будут выполнены в срок", – заявил Дрозденко, выступая на заседании Общественного экологического Совета.