Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2019-11-29T15:28+0300
https://ria.ru/20191129/1561751414.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156167/55/1561675547_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4e549eaad57d0110a5b19221258a1b4b.jpg
РИА Новости

В Ленобласти появятся два новых ООПТ

15:28 29.11.2019
22
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВалежник
Валежник
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Бухта Желтая и озеро Высокинское в окрестностях Приморска Выборгского района Ленинградской области получат статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По словам главы области Александра Дрозденко, это станет важным шагом по обеспечению экологической безопасности поселений Выборгского района в связи со строительством там Приморского универсально-перегрузочного комплекса. Комплекс планируется запустить в работу к 2022 году.
"Уже сегодня 17% территории Ленинградской области имеют статус ООПТ. Это довольно высокий показатель. Мы видим, как активно развивается в нашем регионе туристическая отрасль — только в этом году Ленинградскую область посетило свыше пяти миллионов гостей. Мы намерены и дальше создавать условия для увеличения турпотока и, в первую очередь, для привлечения сторонников экологического туризма. Поэтому все обязательства по созданию особо охраняемых природных территорий будут выполнены в срок", – заявил Дрозденко, выступая на заседании Общественного экологического Совета.
Он предложил активным жителям Приморска и соседних населенных пунктов войти в состав рабочей группы по решению данного вопроса и принять непосредственное участие в определении границ новых природных заказников.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
26 ноября, 10:35Ленинградская область
Власти Ленобласти снизят плату за вывоз мусора для предприятий
Желтая бухта расположена в Выборгском районе Ленинградской области на берегу Финского залива между мысом Кюренниеми и островом Мылым. Что касается озера, то оно расположено в 12 километрах на юго-восток от города Приморск. В него впадает река Сенокосная, а вытекает протока Вихайоки, пояснили в пресс-службе.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
Рекомендуем
Московский инновационный кластер
Что нужно знать о Московском инновационном кластере
Посетители у водопада Гюдльфосс в Исландии
В Исландии создали карту безопасности для туристов
Гималайский медведь
В США медвежонок забрался на дерево над вольером с тиграми
LIVE: Премьер-министр Дмитрий Медведев проводит заседание Правительства РФ
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Голубая лагуна, Исландия
Тухлое мясо акулы, водопады, Голубая Лагуна. Чем интересна Исландия
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
В России запустят единую систему мониторинга окружающей среды
Москва инновационная
Москва инновационная
с
Как и зачем Москва строит инновационную экосистему
Синицы у кормушки в Московской области
Найди и обогрей: как ухаживать за птицами зимой
Логотип в отделении Почты России
Почты РФ и КНР будут совместно развивать логистический сервис cPacket
Участники форума добровольцев проведут дни добрых дел
Участники форума добровольцев проведут дни добрых дел
Алексей Фурсин открывает первый в мире подземный идеатон
Победителей Urban.Tech Moscow ждут 10 премий по миллиону рублей
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
В МИД оценили итоги визита Трампа в Афганистан
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время встречи с заместителем главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари. 19 января 2018
РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Общественники проследят за стройкой портового комплекса в Приморске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
Лента новостейМолния