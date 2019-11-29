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РИА Новости

Эксперты рассказали, на какие даты распроданы билеты на поезда в Крым

15:24 29.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Билеты на поезда в Крым полностью раскуплены на 28 и 29 декабря, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий оценил доступность мест в составах, отправляющихся из Москвы и Санкт-Петербурга на полуостров с 24 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Данные актуальны на 29 ноября 2019 года.
Из Москвы поезда ходят до Симферополя, из Санкт-Петербурга – до Севастополя с остановкой в Симферополе. Большей популярностью пользуются путешествия из столицы.
В "московском" составе есть два типа размещения: люкс и купе. Все места люкс с отправлением с 24 декабря по 2 января включительно уже выкуплены. Совсем нет билетов на четыре дня: 26, 27, 28, 29 декабря.
К настоящему моменту выкуплена значительная часть мест на обратные поезда с отправлением 5-6 января. Также заполнены первые составы из Симферополя в Москву (отправление 26, 27, 28 декабря).
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"Судя по тому, что в Симферополь выкуплено больше билетов, чем обратно, то можно предположить, что часть туристов выбрали комбинированный вариант: в Крым поездом, обратно – самолетом", — уточняют эксперты.
"Петербургские" поезда свободнее. Однако на 28 и 29 декабря все билеты уже проданы, на 27 декабря закончились все купе, а мест в плацкарте осталось очень мало.
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