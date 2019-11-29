Эксперты рассказали, на какие даты распроданы билеты на поезда в Крым

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Билеты на поезда в Крым полностью раскуплены на 28 и 29 декабря, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий оценил доступность мест в составах, отправляющихся из Москвы и Санкт-Петербурга на полуостров с 24 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Данные актуальны на 29 ноября 2019 года.

Из Москвы поезда ходят до Симферополя, из Санкт-Петербурга – до Севастополя с остановкой в Симферополе. Большей популярностью пользуются путешествия из столицы.

В "московском" составе есть два типа размещения: люкс и купе. Все места люкс с отправлением с 24 декабря по 2 января включительно уже выкуплены. Совсем нет билетов на четыре дня: 26, 27, 28, 29 декабря.

К настоящему моменту выкуплена значительная часть мест на обратные поезда с отправлением 5-6 января. Также заполнены первые составы из Симферополя в Москву (отправление 26, 27, 28 декабря).

"Судя по тому, что в Симферополь выкуплено больше билетов, чем обратно, то можно предположить, что часть туристов выбрали комбинированный вариант: в Крым поездом, обратно – самолетом", — уточняют эксперты.