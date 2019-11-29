Заседание по делу Голунова прервалось из-за "минирования" Мосгорсуда

На сегодняшнем заседании по делу Голунова, как ожидалось, могло быть оглашено решение по жалобе защиты на волокиту. По ее мнению, следователь не торопится расследовать этот случай и до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту. Изначально уголовное дело о хранении наркотиков расследовалось против самого Голунова, а теперь осталось без подозреваемых и потерпевших.