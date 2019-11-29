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РИА Новости

Заседание по делу Голунова прервалось из-за "минирования" Мосгорсуда

15:07 29.11.2019 (обновлено: 15:15 29.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналист "Медузы" Иван Голунов
Журналист Медузы Иван Голунов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Журналист "Медузы" Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Заседание в Мосгорсуде по делу журналиста Ивана Голунова в пятницу пришлось прервать, а здание суда – эвакуировать из-за сообщения о "минировании", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Одновременно, как передает другой корреспондент агентства, эвакуируют Басманный суд Москвы – причем второй день подряд.
В конце концов заседание по жалобе Голунова решили перенести, не дожидаясь конца проверки. Новая дата рассмотрения пока не объявлена, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
1 ноября, 12:17
Голунов пришел на заседание суда в бронежилете
На сегодняшнем заседании судья успела сообщить, что дело, маркированное грифом "секретно", поступило в специальную часть (канцелярию по секретным делам). Делу дан ход: судья намерен ознакомиться с материалами.
Накануне из-за "телефонных", точнее "почтовых", "террористов" в столице эвакуировали шесть районных судов. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержится требование заплатить биткоины. Все тревоги оказались ложными.
На сегодняшнем заседании по делу Голунова, как ожидалось, могло быть оглашено решение по жалобе защиты на волокиту. По ее мнению, следователь не торопится расследовать этот случай и до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту. Изначально уголовное дело о хранении наркотиков расследовалось против самого Голунова, а теперь осталось без подозреваемых и потерпевших.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы. 11 ноября 2019
11 ноября, 14:28
Следствие засекретило материалы по делу Голунова
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМосковский городской судМоскваПроисшествия
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