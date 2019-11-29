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РИА Новости

В Госдуму внесли пакет проектов об ужесточении антикартельных норм

14:54 29.11.2019 (обновлено: 14:55 29.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, повышающих эффективность выявления и пресечения картельных соглашений, а также ужесточающих ответственность за участие в них, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроект, вносящий изменения в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы, увеличивает с трех до четырех лет максимальный срок лишения свободы за заключение картеля, в результате которого был получен доход в крупном размере. При этом вдвое увеличиваются пороговые значения крупного и особо крупного дохода (ущерба), которые образуют состав преступления при картельных соглашениях.
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Одновременно вводится ответственность не только за заключение картеля, но и за участие в нем, при этом максимальный срок лишения свободы устанавливается в пять лет. За заключение или участие в картеле, повлекшее повышение, снижение или поддержание цен на обязательных торгах, устанавливается штраф в размере 600-800 тысяч рублей. В качестве альтернативы возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Проект с изменениями в КОАП предусматривает штраф за воспрепятствование проведению проверок соблюдения антимонопольного законодательства. Для граждан он составит 15-30 тысяч рублей, должностных лиц – 30-50 тысяч рублей, юрлиц - от одной тысячной до одной сотой совокупного размера годовой выручки, но не менее 50 тысяч рублей. Штрафы в 5-10 тысяч рублей, налагаемые сейчас на юрлица за противодействия проверке "не сдерживают противоправное поведение проверяемых компаний", считает кабмин.
В то же время законопроектом допускается смягчение наказания (установление минимального размера штрафа) или полное освобождение от административной ответственности сотрудничающих с антимонопольным органом лиц. Это позволит получить информацию об антиконкурентных соглашениях от их непосредственных участников, а таким участникам - выйти из соглашения с наименьшими потерями для своей экономической устойчивости, отмечает правительство.
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Третий законопроект предоставляет ФАС право осуществлять выемку (изъятие) документов и предметов по антикартельным расследованиям и получать объяснения у должностных лиц компаний, в отношении которых осуществляется антимонопольный контроль. При этом за ФАС закрепляется право на получение персональных данных и данных об абонентах услуг связи в рамках расследований, связанных с установлением антиконкурентных соглашений. Однако это "не предполагает закрепления возможности истребования ФАС России тайны связи во внесудебном порядке", подчеркивает кабмин.
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Федеральная антимонопольная служба РФГосдума РФРоссияЭкономика
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