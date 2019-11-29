В Госдуму внесли пакет проектов об ужесточении антикартельных норм

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, повышающих эффективность выявления и пресечения картельных соглашений, а также ужесточающих ответственность за участие в них, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект, вносящий изменения в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы, увеличивает с трех до четырех лет максимальный срок лишения свободы за заключение картеля, в результате которого был получен доход в крупном размере. При этом вдвое увеличиваются пороговые значения крупного и особо крупного дохода (ущерба), которые образуют состав преступления при картельных соглашениях.

Одновременно вводится ответственность не только за заключение картеля, но и за участие в нем, при этом максимальный срок лишения свободы устанавливается в пять лет. За заключение или участие в картеле, повлекшее повышение, снижение или поддержание цен на обязательных торгах, устанавливается штраф в размере 600-800 тысяч рублей. В качестве альтернативы возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Проект с изменениями в КОАП предусматривает штраф за воспрепятствование проведению проверок соблюдения антимонопольного законодательства. Для граждан он составит 15-30 тысяч рублей, должностных лиц – 30-50 тысяч рублей, юрлиц - от одной тысячной до одной сотой совокупного размера годовой выручки, но не менее 50 тысяч рублей. Штрафы в 5-10 тысяч рублей, налагаемые сейчас на юрлица за противодействия проверке "не сдерживают противоправное поведение проверяемых компаний", считает кабмин.

В то же время законопроектом допускается смягчение наказания (установление минимального размера штрафа) или полное освобождение от административной ответственности сотрудничающих с антимонопольным органом лиц. Это позволит получить информацию об антиконкурентных соглашениях от их непосредственных участников, а таким участникам - выйти из соглашения с наименьшими потерями для своей экономической устойчивости, отмечает правительство.