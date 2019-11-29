В Петербурге два районных суда получили письма с угрозами минирования

"Сегодня Приморский и Выборгский районные суды получили сообщения, что в здании заложена взрывчатка. В данный момент идет эвакуация Выборгского суда", - рассказали в пресс-службе.

В четверг письма с угрозами о взрыве и требованием перевести 120 биткоинов поступили в пять районных, один городской, один гарнизонный и один окружной военный суд Петербурга. Все они были эвакуированы, опасных или взрывчатых веществ обнаружено не было.