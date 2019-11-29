В Петербурге два районных суда получили письма с угрозами минирования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Два районных суда Петербурга получили на электронную почту письма с угрозами "минирования" и требованием перевести 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Сегодня Приморский и Выборгский районные суды получили сообщения, что в здании заложена взрывчатка. В данный момент идет эвакуация Выборгского суда", - рассказали в пресс-службе.
В четверг письма с угрозами о взрыве и требованием перевести 120 биткоинов поступили в пять районных, один городской, один гарнизонный и один окружной военный суд Петербурга. Все они были эвакуированы, опасных или взрывчатых веществ обнаружено не было.