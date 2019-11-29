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РИА Новости

В НАТО заявили об отсутствии "российской угрозы" в отношении союзников

14:52 29.11.2019 (обновлено: 15:09 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. НАТО не видит неминуемой угрозы или агрессивных действий со стороны РФ в отношении союзников, однако должна реагировать на усиление ее военных возможностей, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он сообщил, что на планируемой 3-4 декабря в Лондоне встрече лидеров стран НАТО, как ожидается, будет подниматься вопрос координации политики в отношении РФ и ситуации после распада договора по РСМД.

"Мы не видим непосредственной угрозы от России в отношении каких-либо союзников. Но мы наблюдаем стратегический вызов, видим, что РФ инвестирует большие средства в новые современные возможности, поэтому для нас важно продолжать обеспечивать надежную оборону в более непредсказуемом мире, поэтому мы должны больше инвестировать", - сказал он журналистам в пятницу.

Столтенберг вновь заявил о "нарушении" РФ соглашения в сфере контроля за РСМД, "агрессивном" поведении в отношении своих соседей, Украины и Грузии, а также развитии новых возможностей в ракетной сфере.
При этом он заявил, что для альянса необходимо и "важно" вести диалог с РФ, даже если отношения между сторонами не улучшаются, однако такой диалог не является признаком какой-либо слабости.
"Важно говорить с Россией, потому что РФ - наш сосед, нужна транспарентность и предсказуемость. Нужно вести диалог, это не признак слабости", - сказал генсек НАТО.
"Да, мы не видели никаких агрессивных действий против стран НАТО, но реальность в том, что именно поэтому альянсу нужно продолжать обеспечивать надежную защиту и оборону", - добавил Столтенберг.
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