В НАТО заявили об отсутствии "российской угрозы" в отношении союзников

"Мы не видим непосредственной угрозы от России в отношении каких-либо союзников. Но мы наблюдаем стратегический вызов, видим, что РФ инвестирует большие средства в новые современные возможности, поэтому для нас важно продолжать обеспечивать надежную оборону в более непредсказуемом мире, поэтому мы должны больше инвестировать", - сказал он журналистам в пятницу.