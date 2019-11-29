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РИА Новости

Кремль прокомментировал заявление "Нафтогаза" о контракте на транзит

14:49 29.11.2019
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© РИА Новости / СтрингерТрубопровод
Трубопровод
© РИА Новости / Стрингер
Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Давать какие-либо оценки по перспективам транзита российского газа через Украину с 1 января пока преждевременно, ведутся переговоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что если к 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но физически поставки продолжатся, Киев будет закачивать его в свои подземные хранилища (ПХГ) как газ неопределенного собственника.
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"Во-первых, осуществляются интенсивные контакты, до тех пор, пока они осуществляются, наверное, было бы преждевременно давать какие-то оценки. Вы знаете, что контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате, идет двусторонний процесс", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года, 20 ноября они прошли в Брюсселе на техническом уровне. В Вене 28 ноября состоялась также двухсторонняя встреча РФ-Украина на министерском уровне.
Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияДмитрий ПесковРоссияЭкономика
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