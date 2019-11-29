Кремль прокомментировал заявление "Нафтогаза" о контракте на транзит

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Давать какие-либо оценки по перспективам транзита российского газа через Давать какие-либо оценки по перспективам транзита российского газа через Украину с 1 января пока преждевременно, ведутся переговоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что если к 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но физически поставки продолжатся, Киев будет закачивать его в свои подземные хранилища (ПХГ) как газ неопределенного собственника.

"Во-первых, осуществляются интенсивные контакты, до тех пор, пока они осуществляются, наверное, было бы преждевременно давать какие-то оценки. Вы знаете, что контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате, идет двусторонний процесс", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года, 20 ноября они прошли в Брюсселе на техническом уровне. В Вене 28 ноября состоялась также двухсторонняя встреча РФ-Украина на министерском уровне.