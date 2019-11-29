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РИА Новости

"Маша и Медведь" попал в пятерку самых популярных детских шоу в мире

14:28 29.11.2019 (обновлено: 14:31 29.11.2019)
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© Анимационная студия "Анимаккорд" (2009 – ...)Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© Анимационная студия "Анимаккорд" (2009 – ...)
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский мультсериал "Маша и Медведь" попал в пятерку самых востребованных детских шоу в мире по данным международного исследовательское агентства Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord.
"Исследование проходило с 20 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года, было рассмотрено 20 тысяч детских шоу для детей от 2 до 11 лет... Востребованность шоу измерялась онлайн-запросами детского контента, онлайн-просмотрами детских шоу, интеракцией в социальных сетях и другими параметрами", - говорится в сообщении.
Мультсериал "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса-2019 как самый просматриваемый мульфильм в мире – эпизод "Маша плюс каша" набрал более четырех миллиардов просмотров. Почетный статус "миллиардников" на YouTube также получили два других эпизода: "Приятного аппетита", который насчитывает более 1,3 миллиарда просмотров, и "Большая стирка", который был просмотрен более 1,1 миллиарда раз.
В 2019 году мультсериал отмечает свое 10-летие. На данный момент мультфильм переведен на 36 языков, его показывают в более 100 странах мира. В июне 2019 года Animaccord успешно запустил четвертый музыкальный сезон мультсериала под названием "Машины Песенки".
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
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