Шоураннер опроверг информацию о завершении "Симпсонов"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский продюсер и шоураннер мультипликационного сериала "Симпсоны" Эл Джин опроверг информации о завершении шоу, сообщает Metro.
"Без претензий к мистеру Эльфману, но мы готовим 32-й сезон, который должен выйти в следующем году, а также не планируем заканчивать сериал", — прокомментировал Джин.
Продюсер начал работать в проекте с 1992 года. С 2001 года он занимает должность шоураннера на постоянной основе.
Эл Джин принимал участие в создании полнометражной ленты "Симпсоны в кино" (2007 год) и до сих пор не покинул культовое шоу.
Ранее композитор и музыкант Дэнни Эльфман, написавший основную тему анимационного сериала "Симпсоны", рассказал, что 31-й сезон шоу, который вышел в сентябре, может стать последним.