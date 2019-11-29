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РИА Новости

Шоураннер опроверг информацию о завершении "Симпсонов"

15:54 29.11.2019 (обновлено: 16:07 29.11.2019)
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© Fox Broadcasting CompanyМэл Гибсон в мультсериале "Симпсоны"
Мэл Гибсон в мультсериале Симпсоны
© Fox Broadcasting Company
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский продюсер и шоураннер мультипликационного сериала "Симпсоны" Эл Джин опроверг информации о завершении шоу, сообщает Metro.

"Без претензий к мистеру Эльфману, но мы готовим 32-й сезон, который должен выйти в следующем году, а также не планируем заканчивать сериал", — прокомментировал Джин.

Продюсер начал работать в проекте с 1992 года. С 2001 года он занимает должность шоураннера на постоянной основе.
Эл Джин принимал участие в создании полнометражной ленты "Симпсоны в кино" (2007 год) и до сих пор не покинул культовое шоу.
Ранее композитор и музыкант Дэнни Эльфман, написавший основную тему анимационного сериала "Симпсоны", рассказал, что 31-й сезон шоу, который вышел в сентябре, может стать последним.
Кадр из мультсериала Симпсоны
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