Композитор "Симпсонов" заявил, что новый сезон может стать последним

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американский композитор и музыкант Дэнни Эльфман, написавший основную тему анимационного сериала "Симпсоны", рассказал, что 31-й сезон шоу, который вышел в сентябре, может стать последним, сообщает Daily Mail.
"Из того, о чем я в курсе, шоу подходит к концу. Я не знаю точно, но слышал, этот год станет последним, — прокомментировал Эльфман, — Если честно, я до сих пор в шоке, что сериал так долго продержался".
Композитор был уверен, что у шоу будет максимум три эпизода.
"Когда я написал эту сумасшедшую мелодию, то не ожидал, что ее вообще кто-нибудь услышит", — подчеркнул музыкант.
Шоу, созданное в 1989 году Мэттом Гроунингом, растянулось на 31 сезон, став самым продолжительным комедийным сериалом в США.
В феврале этого года студия Fox объявила, что планирует выпустить 32-й сезон, таким образом всего выйдет 713 серий (сейчас показано 669 эпизодов).