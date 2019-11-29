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РИА Новости

Обсуждение проекта о борьбе с домашним насилием завершится 15 декабря

14:15 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Общественное обсуждение законопроекта по профилактике семейно-бытового насилия продлится до 15 декабря, сообщила журналистам в пятницу вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
На сайте Совфеда опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами.
"В обществе идет активная дискуссия по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Это свидетельствует о большом внимании граждан к данной теме, которая мало кого оставляет равнодушным. Мы видим, что споры не утихают, целый ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом", — сказала сенатор.
Она отметила, что в связи с этим рабочая группа приняла решение продлить время обсуждения законопроекта до 15 декабря 2019 года. Это, по словам вице-спикера, "даст возможность принять в нем участие всем заинтересованным лицам и организациям".
По ее словам, сенаторы планируют направить проект закона в общественные организации, в том числе в те, которые выступают категорически против его принятия.
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Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе, лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. В качестве форм профилактического воздействия предлагаются правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация.
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