Обсуждение проекта о борьбе с домашним насилием завершится 15 декабря

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Общественное обсуждение законопроекта по профилактике семейно-бытового насилия продлится до 15 декабря, сообщила журналистам в пятницу вице-спикер Совета Федерации Общественное обсуждение законопроекта по профилактике семейно-бытового насилия продлится до 15 декабря, сообщила журналистам в пятницу вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова

На сайте Совфеда опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами.

"В обществе идет активная дискуссия по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Это свидетельствует о большом внимании граждан к данной теме, которая мало кого оставляет равнодушным. Мы видим, что споры не утихают, целый ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом", — сказала сенатор.

Она отметила, что в связи с этим рабочая группа приняла решение продлить время обсуждения законопроекта до 15 декабря 2019 года. Это, по словам вице-спикера, "даст возможность принять в нем участие всем заинтересованным лицам и организациям".

По ее словам, сенаторы планируют направить проект закона в общественные организации, в том числе в те, которые выступают категорически против его принятия.

Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".