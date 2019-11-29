Виновному в семейном насилии могут запретить проживание с пострадавшим

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, предусматривающий, что суд может обязать виновного в семейном насилии покинуть общее с пострадавшим жилье.
"Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности: покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, на срок действия судебного защитного предписания при условии наличия у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в опубликованном на сайте Совфеда тексте законопроекта.
Также суд может официально запретить нарушителю узнавать, где находится пострадавший.
"Судебным защитным предписанием нарушителю может быть запрещено... предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося (подвергшихся) семейно-бытовому насилию, если это лицо (лица) находится (находятся) в месте, неизвестном нарушителю", - говорится в тексте законопроекта.