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РИА Новости

Виновному в семейном насилии могут запретить проживание с пострадавшим

14:14 29.11.2019 (обновлено: 18:23 29.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь в квартиру
Входная дверь в квартиру
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Входная дверь в квартиру. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, предусматривающий, что суд может обязать виновного в семейном насилии покинуть общее с пострадавшим жилье.
"Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности: покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, на срок действия судебного защитного предписания при условии наличия у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в опубликованном на сайте Совфеда тексте законопроекта.
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Также суд может официально запретить нарушителю узнавать, где находится пострадавший.
"Судебным защитным предписанием нарушителю может быть запрещено... предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося (подвергшихся) семейно-бытовому насилию, если это лицо (лица) находится (находятся) в месте, неизвестном нарушителю", - говорится в тексте законопроекта.
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