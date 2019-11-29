Виновному в семейном насилии могут запретить проживание с пострадавшим

В Совфеде предложили меры по защите имущества жертв семейного насилия

В Совфеде предложили меры по защите имущества жертв семейного насилия

Также суд может официально запретить нарушителю узнавать, где находится пострадавший.

"Судебным защитным предписанием нарушителю может быть запрещено... предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося (подвергшихся) семейно-бытовому насилию, если это лицо (лица) находится (находятся) в месте, неизвестном нарушителю", - говорится в тексте законопроекта.