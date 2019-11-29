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Обязательное медицинское страхование
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РИА Новости

ФОМС напоминает о необходимости проходить диспансеризацию

14:09 29.11.2019 (обновлено: 14:15 29.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМосквичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Диспансеризация и профилактика – самое эффективное средство для сохранения здоровья, и донести этот тезис до каждого – актуальный вызов для госорганов здравоохранения и страховых медицинских организаций, сказала РИА Новости зампредседателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Сучкова.
Сучкова приняла участие в сессии, посвященной страхованию в медицине, которая состоялась в рамках III Международного медицинского инвестиционного форума – 2019 в Москве. "Инвестиции в здравоохранение – инвестиции в будущее" - таков главный посыл форума, прошедшего в конгресс-центре Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
"Здоровые люди – будущее нашей страны. И ключевая задача на сегодняшний день – донести до людей то, что им необходимо думать о своем здоровье, понимать важность диспансеризации и профилактических осмотров. И мы со всех площадок пытаемся донести это до каждого человека", - подчеркнула Сучкова.
По ее словам, привлечение людей к профилактике заболеваний и здоровому образу жизни – этот вызов сегодня актуален для всего мира, так как "диспансеризация и профилактика – самый эффективный механизм, который позволяет продлевать людям жизнь".
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"Когда заболевания выявляются на ранних стадиях, они поддаются эффективному лечению. Лечение запущенных стадий заболеваний, с использованием дорогостоящих препаратов и методов лечения, увы, не всегда приводят к исцелению пациентов. И это печально. Каждая человеческая жизнь бесценна. Поэтому и мы, и иностранные коллеги делаем акцент на профилактику и диспансеризацию. Инвестиции в здоровый образ жизни – главный тренд в современном мире. Но важно, чтобы люди и сами думали о своем здоровье", - пояснила Сучкова.
О своем опыте и роли территориальных фондов ОМС в реализации нацпроекта "Здравоохранения" рассказала на сессии директор ТФОМС Севастополя Татьяна Гроздова. Ее коллега из Архангельской области Наталья Ясько в своем докладе остановилась на региональной проблематике соблюдения интересов участников ОМС при реализации инвестиционных проектов в обязательном страховании.
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"И Севастополь, и Архангельская область имеют богатый опыт в реализации национального проекта "Здравоохранение". Сам форум посвящен именно инвестициям, поэтому все темы на нем касаются инвестиций в интересах наших пациентов – застрахованных граждан", - прокомментировала Сучкова программу ММИФ-2019.
Она также отметила, что российский опыт обязательного медицинского страхования в Российской Федерации интересен представителям из других стран мира.
В рамках форума был организован круглый стол, посвященный вопросам страхования и медицине. Для участия в работе круглого стола были приглашены руководители территориальных фондов ОМС, страхового сообщества, частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, а также иностранные коллеги, проявившие большой интерес к передовому опыту наших коллег в России, резюмировала Сучкова.
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Обязательное медицинское страхованиеФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФРоссия
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