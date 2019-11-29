СФ предложил реагировать на все сообщения о случаях домашнего насилия

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Основанием для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия может стать заявление свидетеля о совершении правонарушения, говорится в проекте закона о бытовом насилии, размещенном в пятницу на сайте Совета Федерации.
В документе уточняется, что основанием для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия является одно из следующих обстоятельств: заявление лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, либо его законных представителей, "обращение граждан, которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии".
Сведения также могут поступить из федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, от должностных и других лиц.
Основанием для профилактических мер также является установление должностным лицом органа внутренних дел факта совершения семейно-бытового насилия или угрозы его совершения, решение суда.
Заявления, жалобы и сообщения о совершении семейно-бытового насилия или об угрозе его совершения рассматриваются органами государственной власти всех уровней "незамедлительно".