СФ предложил реагировать на все сообщения о случаях домашнего насилия

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Основанием для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия может стать заявление свидетеля о совершении правонарушения, говорится в Основанием для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия может стать заявление свидетеля о совершении правонарушения, говорится в проекте закона о бытовом насилии , размещенном в пятницу на сайте Совета Федерации

В документе уточняется, что основанием для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия является одно из следующих обстоятельств: заявление лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, либо его законных представителей, "обращение граждан, которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии".

Сведения также могут поступить из федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, от должностных и других лиц.

Основанием для профилактических мер также является установление должностным лицом органа внутренних дел факта совершения семейно-бытового насилия или угрозы его совершения, решение суда.