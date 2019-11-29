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РИА Новости

СФ хочет обязать врачей сообщать в полицию о случаях семейного насилия

13:53 29.11.2019 (обновлено: 13:55 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Медицинские организации должны будут извещать органы внутренних дел о фактах обращения к ним за медицинской помощью лиц, в отношении которых есть подозрение, что они пострадали от семейного насилия, говорится в подготовленном Советом Федерации законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия.

"Медицинские организации извещают органы внутренних дел о фактах обращения лиц, в отношении которых есть основания полагать, что вред их здоровью причинен непосредственно семейно-бытовым насилием", - говорится в опубликованном на сайте Совфеда тексте законопроекта.

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Здоровье - ОбществоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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