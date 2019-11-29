СФ хочет обязать врачей сообщать в полицию о случаях семейного насилия

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Медицинские организации должны будут извещать органы внутренних дел о фактах обращения к ним за медицинской помощью лиц, в отношении которых есть подозрение, что они пострадали от семейного насилия, говорится в подготовленном Советом Федерации законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия.
"Медицинские организации извещают органы внутренних дел о фактах обращения лиц, в отношении которых есть основания полагать, что вред их здоровью причинен непосредственно семейно-бытовым насилием", - говорится в опубликованном на сайте Совфеда тексте законопроекта.