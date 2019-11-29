Красноярский экономический форум пройдет в марте в формате конгресса

"В этом году мероприятие пройдет в формате конгресса, посвященного вопросам опережающего развития регионов России. Ключевая повестка обусловлена поручениями президента Российской Федерации, направленными на обеспечение ускоренного социально-экономического и пространственного развития сибирских регионов. Также на форуме будут сформированы предложения о новых мерах государственной поддержки проектов КИП "Енисейская Сибирь" и о реализации инвестиционного потенциала Ангаро-Енисейского кластера", - цитирует пресс-служба Верещагина.

В пресс-службе сообщили, что в декабре в Москве пройдет заседание организационного комитета по подготовке и проведению Красноярского экономического форума, участники которого обсудят программные мероприятия КЭФ и ряд других вопросов. На форуме планируется обсудить реализацию специального указа президента, которым в ближайшее время должны быть утверждены решения, связанные со стратегией развития Ангаро-Енисейского макрорегиона и разработкой соответствующей федеральной госпрограммы.