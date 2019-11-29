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РИА Новости

Красноярский экономический форум пройдет в марте в формате конгресса

13:41 29.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники Красноярского экономического форума 2019 у стенда МИА "Россия сегодня" в Международном выставочно-деловом центре "Сибирь"
Участники Красноярского экономического форума 2019 у стенда МИА Россия сегодня в Международном выставочно-деловом центре Сибирь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники Красноярского экономического форума 2019 у стенда МИА "Россия сегодня" в Международном выставочно-деловом центре "Сибирь". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Красноярский экономический форум пройдет в марте в формате конгресса и будет посвящен вопросам опережающего развития регионов, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на зампреда главы регионального кабмина Сергея Верещагина.
Ранее красноярский губернатор Александр Усс сообщил, что Красноярский экономический форум изменит формат, а его тематика станет более сибирской и менее парадной. По его словам, на форуме будет уделено внимание развитию комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", который затрагивает сразу три региона – Красноярский край, Хакасию и Туву. Ранее РБК сообщило, что федеральное правительство решило отказаться от одного из крупнейших экономических форумов в Красноярске, который проводился с 2004 года. Его планируется заменить на форум нацпроектов, который будут проводить в разных регионах, пишет издание.
"В этом году мероприятие пройдет в формате конгресса, посвященного вопросам опережающего развития регионов России. Ключевая повестка обусловлена поручениями президента Российской Федерации, направленными на обеспечение ускоренного социально-экономического и пространственного развития сибирских регионов. Также на форуме будут сформированы предложения о новых мерах государственной поддержки проектов КИП "Енисейская Сибирь" и о реализации инвестиционного потенциала Ангаро-Енисейского кластера", - цитирует пресс-служба Верещагина.
В пресс-службе сообщили, что в декабре в Москве пройдет заседание организационного комитета по подготовке и проведению Красноярского экономического форума, участники которого обсудят программные мероприятия КЭФ и ряд других вопросов. На форуме планируется обсудить реализацию специального указа президента, которым в ближайшее время должны быть утверждены решения, связанные со стратегией развития Ангаро-Енисейского макрорегиона и разработкой соответствующей федеральной госпрограммы.
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Сергей ВерещагинКрасноярский экономический форумАлександр УссМоскваКрасноярский крайКрасноярскЭкономика
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