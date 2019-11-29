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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" успешно выполнил испытательный пуск ракет

13:10 29.11.2019 (обновлено: 13:11 29.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат Адмирал флота Касатонов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фрегат "Адмирал флота Касатонов". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно выполнил стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс" в рамках заводских ходовых испытаний, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.
"Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", построенный на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, выполнил стрельбы крылатыми ракетами по морским целям в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стрельбы проводились в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Фрегат выпустил по одной крылатой ракете "Калибр" и "Оникс" из штатных пусковых установок. Ракеты успешно поразили мишени, отметили на Северном флоте.
Ранее сообщалось, что параллельно заводским испытаниям в октябре начались госиспытания корабля.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
Головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков" передан Минобороны России в июле 2018 года.
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