Фрегат "Адмирал Касатонов" успешно выполнил испытательный пуск ракет

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно выполнил стрельбы ракетами " Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно выполнил стрельбы ракетами " Калибр " и "Оникс" в рамках заводских ходовых испытаний, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.

"Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", построенный на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, выполнил стрельбы крылатыми ракетами по морским целям в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы проводились в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Фрегат выпустил по одной крылатой ракете "Калибр" и "Оникс" из штатных пусковых установок. Ракеты успешно поразили мишени, отметили на Северном флоте.

Ранее сообщалось, что параллельно заводским испытаниям в октябре начались госиспытания корабля.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.