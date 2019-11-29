Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. По последним данным, жертвами землетрясения стали 48 человек, 790 пострадали.

Ранее сообщалось, что спасательные работы продолжаются в Дурресе, но были остановлены в городе Тумане, где, предположительно, больше нет людей под завалами. По данным СМИ, из-под завалов спасены 45 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.