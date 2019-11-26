"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах": землетрясение в Албании

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.
Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.
За ним последовала череда афтершоков.
Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.
В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.
В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.
Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.
Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.
По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.
По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.
В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.
В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.
Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.
Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.
Соседние страны предложили Албании помощь.
Соседние страны предложили Албании помощь.