РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"

УФА, 29 ноя - РИА Новости. Москва хотела бы расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир", заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В Уфе 28-30 ноября проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", посвященное 50-летию Организации Исламского сотрудничества. ОИС объединяет 57 государств, Россия имеет статус страны-наблюдателя.

"Сейчас у нас большие планы расширить географию проведения заседаний этой группы, и я думаю, что уже много пожеланий со стороны других стран-участников этой группы. Мы как министерство иностранных дел будем всячески поддерживать это устремление расширить географию и проводить и в других странах такие заседания, как это произошло сегодня в Уфе", - отметил Богданов.

Следующее заседание группы "Россия - Исламский мир" пройдёт в Джидде в Саудовской Аравии в 2020 году, заявил ранее в ходе пленарного заседания президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Традиция наших регулярных встреч будет продолжена, а география расширена. Мы получили приглашение провести следующее заседание группы в королевстве Саудовская Аравия, с благодарностью принимаем его, и рассчитываем увидеть всех вас в следующем году на заседании группы в Джидде. О сроках и времени проведения заседания вы будете проинформированы дополнительно", - сказал Минниханов.