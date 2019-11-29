Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-11-29T12:37+0300
https://ria.ru/20191129/1561740725.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151293/11/1512931162_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e87ba96555f3cc93ee1d1700725aa3c9.jpg
РИА Новости

РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"

12:31 29.11.2019 (обновлено: 12:37 29.11.2019)
38
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время встречи с заместителем главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари. 19 января 2018
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время встречи с заместителем главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари. 19 января 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
УФА, 29 ноя - РИА Новости. Москва хотела бы расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир", заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
В Уфе 28-30 ноября проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", посвященное 50-летию Организации Исламского сотрудничества. ОИС объединяет 57 государств, Россия имеет статус страны-наблюдателя.
"Сейчас у нас большие планы расширить географию проведения заседаний этой группы, и я думаю, что уже много пожеланий со стороны других стран-участников этой группы. Мы как министерство иностранных дел будем всячески поддерживать это устремление расширить географию и проводить и в других странах такие заседания, как это произошло сегодня в Уфе", - отметил Богданов.
Следующее заседание группы "Россия - Исламский мир" пройдёт в Джидде в Саудовской Аравии в 2020 году, заявил ранее в ходе пленарного заседания президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Традиция наших регулярных встреч будет продолжена, а география расширена. Мы получили приглашение провести следующее заседание группы в королевстве Саудовская Аравия, с благодарностью принимаем его, и рассчитываем увидеть всех вас в следующем году на заседании группы в Джидде. О сроках и времени проведения заседания вы будете проинформированы дополнительно", - сказал Минниханов.
Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. Группа провела заседания в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде, Кувейте. В Группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие премьер-министры, бывшие министры иностранных дел, ряд крупнейших богословов исламского Востока из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта, и многие другие.
Владимир Путин
09:55Религия и мировоззрение
Путин поприветствовал участников форума "Россия - исламский мир"
000003
Обсудить 0
Республика ТатарстанОбществоПолитикаНовости - Религия и мировоззрениеМИД РФЕвгений ПримаковРустам МиннихановСаудовская АравияКувейтУфаМароккоСтамбулИранИндонезиярелигия
Рекомендуем
Город Тулун
В Тулуне создадут территорию опережающего развития в ближайшие дни
Сотрудники ФСБ РФ
Случаи задержания украинских шпионов в Крыму в 2015-2019 годах
Депутат Народного совета ДНР Владислав Русанов
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Источник: парламент Азербайджана объявит о самороспуске в понедельник
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Россия выступает за встречу между Сирией и Турцией, заявил Богданов
Научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик
ФПИ: Россия может войти в пятерку лидеров по квантовым вычислениям
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет встречу с премьером Монголии 3 декабря
Николай Корчунов
Россия предложила восстановить военно-политической диалог в Арктике
Руденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд руб
Руденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд рублей
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ поддержать минский процесс
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись почти 700 беженцев из Ливана и Иордании
Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума "Россия - исламский мир"
Детская палата
Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: трасса М-11 очень значима для Верхневолжья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон, устанавливающий границы республики
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
12:15В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи
12:12Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор экс-сотруднику УФСИН
Лента новостейМолния