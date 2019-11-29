В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия продолжит выполнять национальную программу по исследованию и освоению Луны, но не будет участвовать в навязываемой ей новой "лунной гонке", приводятся слова руководителя пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимира Устименко в сообщении на сайте "дочки" госкорпорации - Объединенной ракетно-космической корпорации.
"Лунные программы у нас есть и будут, но не в том ажиотаже и ритме, которые нам пытаются навязать другие страны", - сказал он.
"Лунной гонкой" называется развернувшееся в 1960-1970-е годы соревнование между СССР и США. Советскому Союзу принадлежат приоритеты в исследовании Луны с помощью автоматических космических аппаратов, США же провели шесть пилотируемых высадок на ее поверхность, оказавшись первыми и единственными высадившими на другое небесное тело человека. После завершения пилотируемых миссий США на два десятилетия прекратили изучение Луны. СССР продолжил ее исследование с помощью луноходов.
Сейчас "Роскосмос" вместе с РАН ведут разработку долгосрочной российской программы по исследованию и освоению Луны на период до 2040-го года. Программу планировалось подготовить к концу осени 2019 года, но пока она так и не обнародована. Ближайший российский запуск к Луне планируется на 2021-22 годы. Для отработки технологии мягкой посадки планируется запустить аппарат "Луна-25". После этого запуски следующих аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" намечается провести в 2024 и 2025 годах.
В ранее озвученных главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным планах высадка российских космонавтов на Луне планируется в 2030 году. Для этого сейчас ведется разработка сверхтяжелой ракеты и нового пилотируемого корабля.
В то же время США планируют вернуться на Луну в 2024 году. Такую задачу НАСА поставил президент США Дональд Трамп. Кроме того, НАСА вместе с международными партнерами планирует создать на окололунной орбите станцию Gateway. К участию в ее создании приглашалась и Россия.