Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты 70 триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов. Его слова приводят Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты 70 триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов. Его слова приводят "Известия".

Он отметил, что такие данные были получены в результате опроса при подготовке законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности" (СЗПК). Респонденты указали на то, что ключевым условием для инвестиций является введение предусмотренного инициативой механизма стабилизации условий ведения бизнеса.

"Спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать <…> Получили проектов на 70 трлн рублей", — сказал Иванов.

По данным ведомства, ключевая идея законопроекта — гарантия неизменности для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных.