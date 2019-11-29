Источник: парламент Азербайджана объявит о самороспуске в понедельник

БАКУ, 29 ноя – РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана объявит о самороспуске 2 декабря после инициативы правящей партии "Новый Азербайджан" сделать это с целью поддержания курса главы государства на реформы и кадровые преобразования, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Ранее Политический совет правящей партии провел заседание, на котором представленным в парламенте депутатам от партии рекомендовали выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента). Заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов заявил, что такое решение принято с целью поддержки курса главы государства на реформы и кадровые преобразования.
"Второго декабря пройдет специальное заседание Милли Меджлиса, на котором будет рассмотрен вопрос о самороспуске парламента. Большинство депутатов органа - это кандидаты из правящей партии, поэтому ожидается самороспуск", - сказал собеседник агентства.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов у правящей партии. Очередные парламентские выборы должны состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года.